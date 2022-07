Antonio Conte : « Pape Matar Sarr sera l’avenir de Tottenham »

Après deux saisons passés au FC Metz, Pape Matar Sarr évoluera en Premier League cette saison. Le milieu de terrain de 19 ans va découvrir le championnat anglais, l’un des plus relevés au monde.



À Tottenham, le joueur formé à Génération Foot tentera de se faire une place dans l’entrejeu des Spurs. Pour son entraineur Antonio Conte, Pape Matar Sarr est un joueur d’avenir.



« C’est un jeune joueur. Un bon espoir. Il sera l’avenir de Tottenham. On a Pape Matar Sarr et d’autres jeunes joueurs et on va essayer avec le club de prendre la meilleure décision pour eux. Il sera très important de prendre la meilleure décision pour savoir s’il faut rester à Tottenham ou partir en prêt et jouer régulièrement », a affirmé le technicien italien dans London Football.



Pour sa première sous les couleurs de Tottenham, Pape Matar Sarr a été intéressant, mercredi, en amical contre les K-League All Stars (6-3), une équipe regroupant les meilleurs joueurs du championnat sud-coréen.