Appel à l’éducation des enfants : Abdoul Mbaye répond à Macky Sall

Quelles valeurs transmettons nous aux enfants lorsque la Constitution n’est pas respectée, la trahison rémunérée, le vol de deniers publics impuni et récompensé, en plein jour comme hauts faits politiques? La responsabilité est celle du leader politicien et non des parents.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) May 3, 2022



Le président Macky Sall a demandé aux parents d'insister sur l'éducation des enfants dès le bas âge, après la prière de la fête de l’Aïd Al Fitr à la grande mosquée de Dakar lundi. Il a fait cette déclaration suite aux actes jugés graves et impliquant des enfants en milieu scolaire.Son ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye voit les choses autrement. Il s’est interrogé sur les valeurs à transmettre aux enfants lorsque par exemple la Constitution n’est pas respectée.« Quelles valeurs transmettons-nous aux enfants lorsque la Constitution n’est pas respectée, la trahison rémunérée, le vol de deniers publics impuni et récompensé, en plein jour comme hauts faits politiques? La responsabilité est celle du leader politicien et non des parents, a twitté M. Mbaye.