"Appel à l'insurrection" pour défendre Sonko: Imam Moustapha Diédhiou envoyé en prison

L'imam Moustapha Diédhiou a passé, mardi, sa première nuit en prison. Après plusieurs retours de parquet, le religieux a finalement était placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet. Une information judiciaire a été ouverte contre lui.



Libération qui donne l'information ce mercredi, renseigne que le mis en cause est poursuivi pour "appel à l'insurrection", "apologie des actes criminels" et "incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'Etat".



Toutefois, "l'apologie du terrorisme" visé par l'enquête de la Sûreté urbaine ( Su) a été abandonnée. Moustapha Diédhiou, membre du mouvement Al Falah, a été arrêté à Liberté 6 suite à une vidéo, partagée à travers les réseaux sociaux et dans laquelle il appelait les "vrais musulmans" à sortir se battre face à "l'injustice que subit Ousmane Sonko".



Le mis en cause qui s'offusquait du "silence des faux musulmans", a aussi tiré sur ceux qui appelaient les gens à ne pas suivre les appels "à la résistance" des "nafekh". Car, selon lui, ceux qui seront morts au front, en combattant l'injustice, iraient tout droit au paradis. "Ce seront des martyrs", a-t-il soutenu.



Pour le religieux, il n'y aura "pas de procès". Rappelant que les avantages de mourir en se battant contre l'injustice".