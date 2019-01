Appel au calme après les résultats en RDC

Bien qu’ayant indiqué que les résultats de la CENI ne concordent pas les données qu’elle a recueilli, la CENCO, (Conférence épiscopale du Congo) a appelé au calme et à la maturité de l'électorat en RDC.



L’Union africaine s’inscrit dans cette logique en indiquant qu’il "est important que toute contestation des résultats proclamés, notamment celle portant sur leur non-conformité avec la vérité des urnes, se fasse pacifiquement, par le recours aux procédures prévues par les textes en vigueur et le dialogue politique entre toutes les parties prenantes".



Ces appels interviennent dans un contexte de contestation des résultats publiés par la CENI. Dans la ville de Kikwit, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, les forces de sécurité ont ouvert le feu après que des foules ont attaqué des symboles du gouvernement selon l'agence de presse Reuters.



Au moins deux personnes sont mortes dans la mêlée indique l’agence presse citant un journaliste local et une source de l'ONU.



Les partisans du candidat malheureux de l'opposition, Martin Fayulu, ont également protesté dans la ville de Kisangani, dans le nord-est du pays, a rapporté Reuters.