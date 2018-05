Appel au dialogue du Président Macky Sall sur le pétrole et le gaz : Dr Cheikh T. Dièye parle de diversion

L’appel à la concertation nationale avec l’opposition sur le pétrole et le gaz lancé par le Président Macky Sall au courant de ce mois de mai, est «bien tardif», si l’on a croit au Dr Cheikh Tidiane Dièye. Selon le coordonnateur de la Plateforme Avenir « Senegaal bi ñu bëgg », «rien n’est encore perdu, mais souligne-t-il, «ce n’est pas avec ce gouvernement-là».



Pour lui, cet appel est «une diversion», parce que, explique-t-il, «il aurait dû être lancé bien avant la signature des contrats, dès le temps de la découverte, au moment des premières prospections, des premières manifestations d’intérêts des multinationales».



Il est d’avis que : «le Président Macky Sall qui a eu la chance d’arriver au pouvoir dès le début que nous trouvions ces ressources aurait dû être dans une posture d’un chef de la Nation et de rassembler l’ensemble des compétences, l’ensemble des fils et filles du Sénégal autour de ces ressources pour prendre toutes les expertises et les compétences».



L’invité de l’émission Objection sur Sud Fm de poursuivre, «on aurait dû laisser ces ressources-là où elles sont et les exploiter quelques années après lors que les conditions politiques, économiques et techniques nous permettrons de bien défendre nos intérêts».



«Il y avait aucune urgence », peste-il. Avant de conclure par tacler le régime présidentiel : « ils sont rentrés dans un jeu dans lequel ils n’ont pas les cartes en main, et ils sont restés faibles. Ils n’ont qu’à assumer les conséquences ».