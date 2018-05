Appel aux discussions sur le pétrole : Macky exhibe son arme secrète pour diviser l’opposition

«Nous ne sommes intéressés ni de près ni de loin par cet appel-là», a-t-il d’ores et déjà lancé. Avant d’expliquer : «Je pense que la position du président Idrissa Seck et de Rewmi est une position sans ambigüité. Elle est très claire. On n’a pas confiance au président de la République et on ne répondra pas à son énième dialogue. Parce que lui-même ne croit pas ce qu’il dit et ce qu’il fait. Ce n’est pas après avoir signé des accords contre les intérêts du peuple, qu’il veut tendre la main aux citoyens et aux acteurs politiques pour en parler. Je pense que c’est derrière nous et que le seul combat qui vaille aujourd’hui au niveau de Rewmi, c’est de mobiliser toutes nos forces pour le faire partir de ce pays-là. C’est aussi simple que ça. Là nous sommes formels, nous ne sommes intéressés ni de près ni de loin par cet appel-là».

Quant à Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais (Pds), cette invitation ne «mérite même pas une réponse : «Moi, très honnêtement, je ne sais pas à qui s’adresse le président de la République...Il est en train de trouver des superflus pour cacher sur tout ce qu’il a fait de mauvais, sur la dilapidation de nos ressources. Le Président ne peut pas, après avoir distribué du pétrole à son frère, à ses cousins, à ses tantes et à lui-même, venir nous dire : «venez, on va discuter sur le reste». On le laisse assumer le tout et on verra après. Moi, je pense que l’appel du président, aujourd’hui, ne mérite pas une réponse».

Cette posture est aussi celle de Mamadou Lamine Diallo de Tekki qui martèle que «cet appel à la concertation sur le pétrole et le gaz est un énième bluff…» Il indique par ailleurs que : «comme toujours, les appels à la concertation du Président Macky Sall sont destinées à faire avaliser une décision déjà prise ; affaire Karim Wade et élections au Hcct, cartes biométriques et parrainage».

Ces divergences de points de vue rappellent les situations qui avaient prévalu à la veille des Législatives, mais aussi des discussions sur le fichier électorale, entre autres. Car, à l’image de l’environnement politique actuel, ces moments étaient marquées par le lancement d'une coalition regroupant plusieurs partis de l’opposition, qui s’étaient résolus à se concerter avant toute décision. Mais ces vœux pieux avaient finalement fait long feu.