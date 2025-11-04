Appel aux dons : Baby Box Africa, Coumba Gawlo Seck et Baaba Maal ​s'unissent pour la santé maternelle

À l'occasion de son huitième anniversaire, l'organisation Baby Box Africa, dédiée au bien-être des couples mère-enfant et des adolescents, a tenu une conférence de presse, ce mardi pour annoncer son prochain Gala Caritatif. Cet événement, prévu pour le 21 novembre à Dakar, a pour objectif principal de mobiliser des fonds cruciaux pour la mise en œuvre de son Plan stratégique 2026-2028. Ce plan vise à intensifier la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale et à promouvoir l'hygiène menstruelle des adolescentes.



Depuis sa création en 2017, Baby Box Africa a marqué son engagement à travers des programmes phares : Juddu Box, Xam Sa Box et Kit Caravane. Mariama Diallo, Spécialiste en santé communautaire et Directrice générale de Baby Box Africa, a souligné les réalisations de l'organisation : « Baby Box Africa œuvre depuis 2017 pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et promouvoir l'hygiène menstruelle des adolescentes. À travers ses programmes phares - Juddu Box, Xam Sa Box, Kit Caravane, Baby Box Africa a déjà accompagné près de 3 000 couples mère-enfant et formé des centaines de jeunes filles dans plusieurs régions du pays », a déclaré Mariama Diallo, spécialiste en santé communautaire, Dg de Baby Box Africa.



Sokhna Bousso KA, Co-fondatrice de Baby Box Africa, a précisé les deux objectifs majeurs de cette soirée : « L'objectif principal est de collecter des fonds pour notre campagne 2026-2028, mais c'est également l'occasion pour nous d'honorer les partenaires, institutionnels ou du secteur privé, depuis le début de Baby Box Africa ».



​L'événement à portée humanitaire et sociale, réunira des personnalités publiques, des institutions internationales, des mécènes, des entreprises citoyennes, des ONG sœurs et des médias. Il sera également animé par la présence de deux artistes engagés, alignés sur la vision de l'organisation : Coumba Gawlo Seck et Baaba Maal. La soirée sera ponctuée de témoignages inspirants et d'un Téléthon caritatif en faveur des mères et des enfants vulnérables.



La co-fondatrice a également détaillé l'approche innovante de l'association, notamment avec le kit Juddu Box. Conçu pour accompagner la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, ce kit contient des articles "made in Sénégal" et vise à soutenir la mère depuis la grossesse jusqu'aux mille premiers jours de l'enfant.



​« Crucialement, la distribution de ces kits est conditionnée au respect d'exigences sanitaires, a savoir, les visites prénatales et post-natales, l'enregistrement à la naissance, la participation à des ateliers sur l'hygiène, la protection et le leadership. Baby Box Africa travaille en étroite collaboration avec des ministères sectoriels (Santé, Éducation Nationale, Formation Professionnelle) et des partenaires techniques comme la Direction Santé Mère-Enfant et le CNDN, assurant ainsi un alignement de ses actions avec les politiques nationales de développement. Ce partenariat stratégique permet de cartographier les zones où les besoins et l'impact sont les plus importants. ​Le gala caritatif du 21 novembre est donc un appel solennel à la communauté nationale et internationale pour soutenir activement un avenir plus sain et plus digne pour les mères et les enfants au Sénégal », dit-elle.