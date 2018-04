Appel du PDS : Ousmane Sonko marque son désaccord

Le projet pour une unité de l’opposition qui vise à renforcer les initiatives en cours, lancé par le Parti démocratique sénégalais (Pds), ne convient pas à Ousmane Sonko. Pour le leader du Pasteef, cette nouvelle organisation n’apporte rien de nouveau parce que, a-t-il souligné, un cadre de l’opposition est déjà mis sur pied.



«Ce n’est pas quelque chose de nouveau, une bonne partie de l’opposition, dont le PDS et ses alliés, le Pasteef, l’Act de Abdoul Mbaye…, est déjà dans le cadre de l’Ied (l’Initiative pour des élections démocratiques) et ce cadre avait pour vocation principale, le processus électoral », a déclaré Ousmane Sonko.



Poursuivant, l’ex inspecteur des impôts et domaines d’ajouter «Maintenant, il y a des formations, qui n’en faisaient pas partie, mais qui venaient répondre à chaque fois qu’il y avait une manifestation». Selon Sonko, le parrainage vient s’ajouter à une longue liste de forfaitures. Il y avait beaucoup de griefs qui avaient motivé l’organisation d’une grande partie de l’opposition.



Le parlementaire a tenu à rappeler que bien avant qu’on ne parle de parrainage, une bonne partie de l’opposition s’était regroupée autour de l’Ied.



Pour lui, ce serait une bonne chose que l’opposition puisse se retrouver, parler d’une même voix pour faciliter le dialogue avec le camp de la majorité au lieu de créer par-ci et par-là de nouvelles organisations.



Mais, pour Me Madické Niang, ce projet vise à renforcer les initiatives en cours, à savoir la lutte pour des élections transparentes et démocratiques. S’agissant de l’avenir de l’Ied, le Pds et ses pairs se disent formels : «elle n’est pas une initiative électoraliste ».