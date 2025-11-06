Approvisionnement en sucre et riz : le ministère du Commerce rassure les consommateurs sénégalais

“Le Gouvernement accompagne toute production capable de satisfaire les besoins des consommateurs, en veillant à la transparence, à l'efficacité et à l'équité dans la régulation et la délivrance des Déclarations d'Importation des Produits alimentaires (DIPA)”, peut-on lire dans le communiqué.

S'agissant du sucre, le ministère dit maintenir des “mesures de protection pour garantir l'approvisionnement correct du marché à des prix accessibles et justes, et la stabilité des prix, conformément aux orientations du Président de la République et du Premier ministre.”

Cependant, le ministère du Commerce souligne que durant la période où la production nationale (CSS) ne couvre pas entièrement la demande, des quantités d'importation sont régulièrement autorisées pour éviter toute tension inflationniste. “En 2024 et en 2025, les DIPA ont été délivrées aux importateurs conformément à la réglementation en vigueur et selon les critères établis, notamment à la CSS qui bénéficie d'un quota de 20 000 tonnes”, souligne le communiqué.

Pour la filière riz local, les difficultés de commercialisation tiennent à la disparité des prix entre offre et demande, et non à la délivrance des DIPA, renseigne la même source.

Par ailleurs, le ministère a décidé d'orienter l'ensemble des achats publics vers le riz local et de lier la délivrance des DIPA au volume de riz local acheté pendant toute la période de disponibilité de la production nationale.

Enfin, le ministère invite chacun à privilégier le "consommer local" pour soutenir les producteurs, les transformateurs et l'ensemble des acteurs de la chaine agroalimentaire, autonomie alimentaire.

