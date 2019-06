Après Salif Sané, deux cadres de Cissé forfaits contre l'Algérie ce soir

Encore une mauvaise nouvelle pour Cissé et les "Lions" du Sénégal. Suite au forfait de Salif Sané, sortie sur blessure lors du match contre la Tanzanie, deux cadres de Cissé vont manquer la rencontre de ce soir. Il s'agit de Idrissa Gana Gueye et de Ismaila Sarr qui ne feront pas partie du groupe qui va affronter l’Algérie ce jeudi à 17h GMT.



Ismaila Sarr avait des pépins musculaires et ne s’est pas entraîné avant hier avec le groupe, et pour le milieu d'Everton, il a reçu un coup dur lors de la rencontre Sénégal vs Tanzanie.



On compte donc trois blessés dans cette équipe sénégalaise depuis le début de la compétition.