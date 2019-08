Après Thierno Bocoum hier, Wade a reçu ce mercredi l'ancien ministre Awa Gueye Kébé

Le défilé continue chez les Wade. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le pôle Communication du Pds a informé que le Président Abdoulaye Wade a reçu en audience Thierno Bocoum, sur demande de ce dernier, le mardi 06 août 2019



"En tant que jeune leader politique sénégalais, M. BOCOUM, a jugé important et utile pour lui d’aller à la rencontre de l’ancien Chef d’Etat du Sénégal et Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye WADE, le grand intellectuel panafricain. Ils ont également parlé de la situation économique et sociale du pays ; de l’état de la démocratie, des libertés et de l’état de droit", peut-on lire dans le communiqué.



Le Pds souligne également que l'ancien Président sénégalais a également reçu en audience ce mercredi 07 août Madame Awa Gueye Kébé, ancien ministre de la République, qui a sollicité cette rencontre.



"Elle dit avoir sollicité cette rencontre avec le Président pour venir le remercier de tout ce qu’il a fait pour lui. Il était important pour elle de rendre hommage appuyé au Président Abdoulaye WADE en ce moment ou il n’est plus au pouvoir en lui exprimant toute sa reconnaissance et sa gratitude", nous apprend le pôle communication de la formation libérale.



Awa Gueye Kébé a par la même occasion échangé avec le Président sur les projets qu’elle a eu à gérer sous son magistère, notamment la Case des tous petits ainsi que plusieurs autres liés à l’éducation, à la promotion de la femme et à la prise en charge des personnes âgées.