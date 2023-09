Après Tivaouane, Thiénaba et Ndiassane, Macky attendu à Kaolack ce mardi

Après ses visites à Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba, le président de la République n’est pas rentré sur Dakar. Macky Sall a préféré poursuivre son chemin pour aller passer la nuit de lundi à mardi à Kaolack. A partir de ce mardi, il va rendre visite à plusieurs guides religieux. Notamment de Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène et Penccum Serigne Bassirou, dans la ville de Kaolack. Lundi après-midi, la sécurité a été considérablement renforcée à

Kaolack en prélude à la visite de Macky Sallselon l’APS.



À Médina Baye, devant le domicile du Khalife général, un chapiteau a été aménagé pour la visite du chef de l’État. Cette cité religieuse de la ville de Kaolack va organiser son Mawlid international, mercredi. Cette célébration de la naissance du prophète Mouhammad aura lieu sous l’égide de la Jamhiyatu Ansaru-Diin, une structure qui revendique plus de 500 millions de membres, tous des disciples de Baye Niass(1900-1975). Pendant une dizaine de jours, des milliers de fidèles venant de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, des Amériques et d’Asie vont converger vers Médina Baye pour y célébrer le Mawlid. Des délégations officielles participent à l’évènement, quisera aussimarqué parla journée Al-Quds dédiée à la cause palestinienne.