Après deux mois de séjour en France, Idrissa Seck est de retour au Sénégal

Après qu'il a quitté le Sénégal durant la deuxième quinzaine du mois de juin, Idrissa Seck est finalement rentré de France, dans la soirée du dimanche 29 au lundi 30 août, informe L’Observateur. D'après son entourage, le leader de Rewmi et président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) n'est pas resté longtemps à Dakar.



A peine a-t-il foulé le sol sénégalais qu'il a rappliqué sur sa ville, Thiès. Le premier geste de Idrissa Seck a été de se rendre auprès de la grande famille pour partager avec elle, encore une fois, douleur suite aux décès de son grand frère et de sa petite sœur.



Le retour da patron des «Rewmistes» a été annoncé le week-end dernier par son bras droit, Yankhoba Diatara. Le ministre l'Economie numérique et des Télécommunication a déclaré que son mentor se porte bien et Dakar durant ce mois d'août.