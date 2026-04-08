Après le Senegal, Patrice Motsepe attendu au Maroc pour une visite stratégique ce jeudi

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, est attendu ce jeudi 9 avril 2026 au Maroc pour une série de rencontres de haut niveau avec les instances dirigeantes du football national. Ce déplacement s'inscrit dans un contexte marqué par les préparatifs de la CAN U17 que le pays s'apprête à accueillir du 25 avril au 15 mai.





Selon le comuniqué de la Caf le point d'orgue de cette visite sera l'entretien avec Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et membre influent du Conseil de la FIFA. Dr Motsepe doit également échanger avec plusieurs représentants de la famille du football marocain pour discuter des enjeux de développement des infrastructures et des compétitions continentales sur le sol chérifien.





Pour clore cette journée de travail, une conférence de presse est organisée à Rabat à 17h00 (heure locale). Cette rencontre avec les médias devrait permettre au patron du football africain de livrer ses impressions sur l'état d'avancement des projets en cours et de réaffirmer la collaboration étroite entre la CAF et le Maroc, pilier majeur du football africain.

