Après le renvoi de son procès jusqu'au mois de juin, Lamine Diack réagit

Ce lundi 13 janvier 2020 s'est ouvert à Paris le procès de Lamine Diack l’ancien patron sénégalais de l’IAAF, la Fédération internationale d’athlétisme, de 1999 à 2015. Mais, le procès a finalement été renvoyé jusqu'au mois de juin pour des problèmes de procédure, sur l'ordre du parquet financier en raison de nouvelles pièces versées au dossier. M. Diack a réagi suite à cette décision de la justice française.



"On attend malheureusement, je sais que tout le monde s'attend à me revoir. Je fais tout pour me maintenir en position présentable. Ils (les Sénégalais) ont envie de me voir, j'ai davantage envie de les voir. Hors de Dakar, c'est terrible pour moi. Maintenant ça fait 4 ans", a-t-il réagi sur les ondes de la Rfm.



Lamine Diack est poursuivi pour "corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée", notamment pour son implication présumée dans un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés.