Après le sacre, Macky Sall reçoit Casa Sports au Palais

Le président Macky Sall a reçu samedi soir l’équipe de Casa Sports et l’ensemble du staff, après le sacre lors de la finale de la coupe du Sénégal devant l’équipe de Diambars. Il a félicité le club pour sa brillante victoire de la Coupe du Sénégal 2021.



« Je félicite le Casa Sports pour sa brillante victoire de la Coupe du Sénégal 2021. Une équipe emblématique de la Casamance avec Allez Casa aux supporters exceptionnels et dynamiques. Bravo Seydou Sané et toute ton équipe », a posté le chef de l’Etat.



Macky Sall n’a pas manqué d’encourager Diambars, finaliste malheureux de cette édition 2021.



Le Casa-Sports de Ziguinchor a remporté sa troisième Coupe du Sénégal seniors, samedi, après sa victoire (1-0) en finale aux dépens de Diambars.