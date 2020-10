Après leur libération, Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et deux italiens enfin au palais Koulouba

Enfin, ils sont là. Les ex-otages sont arrivés par vol spécial de l’armée malienne à Bamako et conduits directement au Palais Koulouba tard dans la nuit du jeudi. Le leader de l’opposition Malienne, Soumaïla Cissé, Sophie Petronin et deux italiens notamment Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccalli ont été présentés au chef de l’Etat du Mali, Bah Ndaw, du Vice-président, Colonel Assimi Goita et du Premier ministre Moctar Ouane. Leur arrivée dans la capitale malienne a été beaucoup retardée par moult vérifications liées aux termes de l’accord mais aussi de l’identité des désormais ex-otages et des présumés 204 djihadistes libérés. PressAfrik qui a suivi de près le feuilleton de ces libérations vous livrent les images