Arabie Saoudite : 81 personnes exécutées pour des crimes liés au « terrorisme » en un seul jour

Un record sinistre. L’Arabie saoudite a annoncé ce samedi avoir exécuté en une seule journée 81 personnes accusées de crimes liés au « terrorisme ». Ce total dépasse le nombre de condamnations à mort en 2021 dans le pays, rapporte l’agence de presse officielle SPA.



Les personnes exécutées -- 73 Saoudiens, 7 Yéménites et un Syrien -- sont accusées d’appartenance à plusieurs groupes « terroristes », parmi lesquels Daesh et les rebelles Houthis au Yémen, ajoute SPA.



L’un des taux d’exécution les plus élevés au monde

Selon l’agence, elles ont tenté de fomenter plusieurs attaques dans le royaume, notamment contre des lieux de culte, des bâtiments gouvernementaux, ainsi que des « installations vitales pour l’économie du pays ». Elles sont également accusées d’avoir tenté de tuer des membres des forces de l’ordre et de faire entrer clandestinement des armes. Toujours selon SPA, chacun des coupables a été « condamné par des tribunaux saoudiens lors de procès supervisés par 13 juges ».



L’Arabie saoudite a l’un des taux d’exécution les plus élevés au monde, avec 69 condamnations à mort en 2021, selon un décompte de l’AFP basé sur des déclarations officielles.



AFP