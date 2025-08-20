Arabie saoudite : Edouard Mendy, nouveau capitaine d’Al-Ahly

Pour la nouvelle saison, l’entraîneur d’Al-Ahly a fait le choix d’apporter du changement dans son capitanat. Edouard Mendy est désormais le nouveau capitaine du Club Royal.



Un leader naturel. Auteur de deux excellentes saisons sous les couleurs d’Al-Ahly, couronnées, notamment, par un titre de Ligue des Champions asiatique lors de la campagne précédente, Edouard Mendy (33 ans) va prendre beaucoup plus d’épaisseur dans le vestiaire du Club Royal. En effet, son entraîneur Matthias Jaissle a décidé de lui confier les rôles de capitaine.



C’est un choix fort de la part du technicien allemand de 37 ans, mais, surtout, un témoignage de l’importance du portier international sénégalais dans son effectif. Après notamment le départ de Roberto Firmino à Al-Sadd (Qatar), on pouvait s’attendre à ce que le brassard revienne à l’Ivoirien Franck Kessié, jusque-là vice-capitaine, voire Riyad Mahrez, mais le choix final est porté sur Mendy.



Avec Wiwsport