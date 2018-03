Argentine : la presse découpe l'Albiceleste !

Olé évoque une "claque historique", appuyant sur le fait que cette équipe est très friable sans La Pulga. "C'est une terrible raclée sans Messi et une équipe fragile comme rarement. Prendre six buts n'est pas normal. La danse de l'Espagne a été terrible. Cette grosse défaite fait très mal à moins de trois mois du Mondial", déplore le quotidien sportif.



Même son de cloche pour Clarin. "Catastrophe à Madrid", évoque le média. "L'Espagne a écrasé la sélection avec une fessée historique", rajoute-t-il. De son côté, La Nacion va plus loin. "C'est un coup de poing au visage. La vérité a éclaté alors que l'Argentine prétend triompher en Russie dans trois mois. Sans Messi, la sélection argentine n'est pas de taille face aux grands. Vous pouvez vous battre, défendre, mettre la jambe, pousser. Mais c'est difficile de bien jouer contre les candidats au titre", peut-on lire.



La palme revient à Epoca, qui a titré sa Une "Honte mondiale" tandis qu'El Tribuno a choisi "Massacre à Madrid" pour qualifier cette raclée. Si l'Argentine, finaliste malheureuse de la dernière édition, veut faire mieux cette année, Sampaoli devra faire des miracles. Ou compter sur un Messi dans la forme de sa vie.