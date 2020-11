Argentine : une enquête ouverte après le décès de Diego Maradona

L'Argentine continue de pleurer son idole disparue mais la justice se met déjà au travail. À bientôt trois jours après le décès de Diego Maradona, une enquête a été ouverte au pays afin de déterminer s'il y a eu négligence. Le parquet cherche à savoir si l'ancien numéro 10 a reçu les soins nécessaires lors de l'intervention des premiers secours. «Il y a déjà des irrégularités», s'est plaint un membre de la famille à l'AFP. Matias Morla, l'avocat de la famille, a d'ailleurs déclaré dès jeudi que «l'ambulance a mis plus d'une demi-heure pour arriver à la maison où se trouvait le 10», précisant qu'il irait «jusqu'au bout». Aucune plainte de la famille n'a pour le moment été déposée.



«L'enquête a été ouverte parce qu'il s'agit d'une personne décédée chez elle et que personne n'a signé son certificat de décès. Cela ne signifie pas qu'il y a des soupçons d'irrégularités» a expliqué une source judiciaire. «Nous devons déterminer s'ils ont fait ce qu'il fallait ou non. L'infirmière (en service lorsque Maradona est décédé, ndlr) a fait une déclaration au procureur le jour de la mort de Diego, et ensuite l'a modifiée, pour finalement aller devant la télévision et dire que ce qu'elle avait indiqué lui avait été imposé. Il y a donc une certaine contradiction dans sa déclaration» précise un membre de la famille, dont l'identité a été gardée secrète.