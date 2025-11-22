Armées : le Président Diomaye Faye promeut le colonel Birane Niang au grade de général de brigade

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officialisé une nouvelle nomination au sein des forces armées en signant le décret n°2025-1839, relatif à la 1ʳᵉ section (active) des Cadres de l’État-major général.
Selon ce décret, qui entre en vigueur le 3 décembre 2025, le colonel Birane Niang, né le 22 octobre 1966, est promu au grade de général de brigade et intégré à la 1ʳᵉ section (active) des Cadres de l’État-major général.
Actuel Directeur du Service du Matériel des Armées, le nouveau général voit ainsi couronnée une carrière jalonnée de plusieurs décennies de service et d’engagement au sein des forces armées sénégalaises.
