Arrestation d’enfants de 2 ans et de 10 mois: Alioune Tine parle de "violation inqualifiable des droits de l'homme" et interpelle le PM Amadou Ba

L'histoire continue à se répandre comme une traînée de poudre sur les Réseaux sociaux et choque plusieurs internautes sénégalais. Cheikh Atab Coly (2 ans) et Awa Coly (10 mois) font partie des 7 personnes arrêtées depuis plusieurs jours par la Section de recherches dans l'affaire des Cocktail molotov qu'on aurait trouvé dans le domicile de Ousmane Fall, coordonnateur de Pastef au niveau de la Gueule Tapée.



Ne l'ayant pas trouvé sur les lieux, les gendarmes ont arrêté des membres de sa famille. Selon, le chargé des détenus au niveau du mouvement Frapp France dégage, Moustapha Diop, confie que parmi les personnes arrêtées se trouvent deux bébés et l'épouse du principal mis en cause. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier mercredi et envoyés à la prison du Camp pénal de Liberté 6.



Dans une publication faite sur X, le fondateur de AfrikaJom Center, Alioune Tine, parle d'une violation des fondamentaux des droits de l'Homme.



"Quand j’ai lu cette histoire où dans l’impossibilité de saisir l’accusé, on enlève sa femme et ses enfants pour le sans doute le contraindre à se rendre, c’est une violation inqualifiable des droits fondamentaux de l’homme. Les forces de sécurité qui ont agi ont exécuté un ordre illégal contraire aux obligations internationales du Sénégal en matière de droits humains. Ces personnes doivent être libérées immédiatement", a écrit d'emblée M. Tine.



Avant de rappeler: "Quand j’étais Président du Comité Sénégalais des droits de l’homme, les forces de sécurité faute de trouver un responsable du PDS proche de Karim Wade avait arrêté sa femme et son bébé qu’ils ont placés en garde à vue. Dès que j’ai été informé, j’ai appelé le PM, Abdou Mbaye à l’époque, quand je lui ai raconté, il était ahuri et est intervenu pour les libérer immédiatement".



Alioune Tine d'ajouter alors: "J’interpelle aujourd’hui le PM Amadou, pour lui demander d’agir immédiatement pour que ces personnes soient libérées immédiatement. Le respect des droits humains ça fait partie des marqueurs qui distingue le Sénégal, merci PM Amadou d’appliquer la jurisprudence du PM Abdou Mbaye".



PressAfrik a appris que l'avocat des détenus devrait les rencontrer ce jeudi. Nous allons partager les derniers développements de cette affaire dans les prochaines heures...