Arrestation de Aliou Sané: Yen a marre estime que c'est un "acte de provocation" de Macky Sall

Le coordonnateur de Y'en a marre et vice Coordonnateur de la Plate-forme F24, Aliou Sané, a été arrêté jeudi soir par la police. Cette interpellation fait suite l'appel du Procureur de la République, après sa libération provisoire en lien avec son arrestation près du domicile de Ousmane Sonko en mai dernier. Face à la presse ce vendredi, les membres des deux mouvements ont parlé un acte de provocation de la part de Macky Sall. Ils ont annoncé d'autres formes de lutte dans les jours à venir.



« Il est important pour moi de rappeler que nous somme à l’unité 16 des Parcelles assainies, au siège de Yen a marre. Un lieu symbolique qui a joué un rôle très important pour la respiration démocratique. On se rappelle entre les deux tours de la présidentielle de 2019, M. Macky Sall était passé là, pour féliciter le mouvement Y en a marre pour son travail et pour demander de le soutenir », a rappelé Fou malade.



Concernant l’arrestation de leur camarade, Fou Malade estime que c’est une chose accélérée, vue que Aliou Sané dérange. « L’arrestation d’hier, c’est une exécution de la décision ordonnée par la Cour d’assise. On ne peut pas continuer à vivre comme ça et à accepter des injustices », selon le rappeur.



Pour Mamadou Mbodji du F24, Aliou Sané est une figure emblématique de la lutte contre l’injustice. Il a fait savoir que le F24 est totalement solidaire avec Sané, dénonçant son arrestation arbitraire. « Monsieur le Procureur, se base sur des lois liberticides ».



Prenant la parole à tour de rôle, ils ont dénoncé un « acte de trop ». Face à la « confiscation des libertés », les membres du Mouvement Y en a marre et du F24 ont annoncé d’autres formes de luttes dans les jours à venir.