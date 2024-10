Arrestation de Bougane : Amnesty internationale exige sa libération

Le patron d'Amnesty international Sénégal Seydi Gassama a fait un poste sur son compte X pour exiger la mise en liberté de Bougane Guèye Dani, arrêté depuis hier à l'entrée de Bakel par des éléments de la Gendarmerie. "Nous demandons la remise en liberté de M. Bougane Gueye Dany, placé en garde á vue suite á un refus d'obtempérer, selon la gendarmerie nationale. Cet incident mineur qui n'a pas mis en danger la vie des personnes doit être placé dans le contexte pré électoral actuel. Nous appelons la classe politique á faire preuve de sérénité pour créer les conditions d'une élection législative libre et paisible. La solidarité nationale envers les populations sinistrées du nord-est du pays doit transcender les clivages politiques et sociaux", tel est en substance le message de Seydi Gassama.



Pour le défenseur des droits de l'homme, des incidents de cet acabit sont à ranger dans un contexte pré -électoral. Et mieux, a-t-il ajouté, la solidarité envers les populations sinistrées "doit transcender des clivages politiques".