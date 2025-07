Arrestation de "Kocc Barma" : les explications de la police

S'exprimant au nom de l'Inspecteur Général Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale, le Commissaire Pape Mamadou Djidiack Faye, chef de la Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité (DSC), a fait le point sur les derniers développements de l'enquête concernant l'affaire Kocc Barma.



Lors d'une déclaration officielle au micro de la Division de la Communication, dirigée par le Commissaire Mamadou Diouf, le responsable de la DSC a annoncé la saisie de deux sites web gérés par le suspect interpellé, sans toutefois révéler d'autres détails. "Cette opération s'inscrit pleinement dans notre combat contre la cybercriminalité, particulièrement contre les violences numériques qui frappent les personnes les plus vulnérables et que la loi réprime sévèrement. Nous avons procédé à l'interpellation d'un individu qui se livrait à la diffusion de contenus pornographiques et pédocriminels sur diverses plateformes, qu'il utilisait ensuite pour extorquer de l'argent à ses victimes", a-t-il expliqué.



L'enquête policière a permis de découvrir que ce suspect, qui prétendait opérer depuis l'étranger, se trouvait en réalité sur le territoire sénégalais. Il déployait des méthodes de plus en plus sophistiquées pour préserver son anonymat et effacer ses traces numériques, compliquant considérablement son identification. Grâce à une réquisition menée par la Division Spéciale de Lutte contre la Cybercriminalité, les forces de l'ordre ont pu saisir plusieurs ordinateurs, un téléphone portable, des cartes SIM, des outils de gestion de sites web ainsi que d'autres éléments probants liés à l'affaire. L'examen approfondi de ce matériel a confirmé sans équivoque l'étendue des activités criminelles.



Les investigations ont établi que le suspect, identifié comme El Hadj Babacar Dioum, connu sous le pseudonyme "Kocc Barma", administrait les plateformes illégales "seneporno", "babiporno" et "Boy Dakar". Il assurait personnellement les mises à jour de ces sites et se chargeait du téléchargement des vidéos fournies par d'autres complices.



Les enquêteurs poursuivent activement leurs investigations afin d'identifier et de neutraliser d'autres plateformes du même type.