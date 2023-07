Arrestation de Sonko : « Le Sénégal mérite mieux », Jean-Luc Mélenchon

L’arrestation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a fait réagi plus d’uns. Hommes politiques, sympathisants et militants, tous se sont levés pour dénoncer cette interpellation du leader de Pastef.



L’opposant français, Jean-Luc Mélenchon n’a pas manqué de réagir via un Tweet. Il a évoqué une « grande inquiétude », et soutenu que « le Sénégal mérite mieux ».



« Ousmane Sonko arrêté au Sénégal. La machine à régler les comptes politiques par voie de justice et de police est relancée. Le Sénégal mérite mieux. Grande inquiétude », a-t-il écrit.