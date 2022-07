Arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali : Goïta s'est dit ouvert à un dialogue pour un "dénouement heureux", après un entretien avec un ministre togolais

Selon un communiqué signé des deux pays, lors de leur entretien, le Colonel GOÏTA s'est réjoui de l'accompagnement fraternel et sans relâche du Togo et a salué l'engagement personnel du Président de la République Togolaise, Faure Essozimna GNASSINGBE, pour la réussite de la Transition et le retour à l'ordre constitutionnel au Mali.

Ensuite, GOÏTA et le ministre DUSSEY ont évoqué des questions bilatérales d'intérêt commun et sous régionales, notamment la question des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Le Président de la Transition s'est dit « ouvert au dialogue et disposé à oeuvrer, conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali».

En cela, le Président de la Transition a souhaité que le Togo mène une «mission de bons offices entre les parties concernées». Ainsi, le ministre DUSSEY a réaffirmé la disponibilité du Président Gnassingbé à «poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette affaire, lit-on dans le document».

La diplomatie entre en action pour résoudre l'affaire de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens à Bamako. Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition du Mali, a reçu en audience, le 18 juillet 2022 à Bamako, Robert DUSSEY, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur.