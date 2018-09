Arrestation des fils de Hosni Moubarak

Gamal et Alaa Moubarak, ainsi que trois autres personnes, sont accusés de s'être mis d'accord pour acquérir la majorité des actions de plusieurs banques via des sociétés écrans, sans le déclarer en bourse comme l'exige la loi.



Ils ont été arrêtés sur ordre d'un juge lors d'une audience, en leur présence, dans un tribunal pénal du Caire.



Les fils de l'ancien président doivent être transférés dans un centre de détention, a confié à l'Agence France-Presse une source judiciaire égyptienne.



La prochaine audience de leur affaire est fixée au 20 octobre.



Gamal Moubarak, à la tête du puissant comité politique du parti au pouvoir sous le régime de son père, avait longtemps été pressenti pour succéder à ce dernier.



Son frère Alaa, l'aîné, se tenait à l'écart de la politique, mais il est accusé d'avoir amassé une fortune grâce aux réseaux de son père.



Arrêtés en 2011 dans différentes affaires, ils ont été placés en détention provisoire à plusieurs reprises avant de bénéficier de remises en liberté.



Ils n'avaient plus été incarcérés depuis leur dernière libération il y a trois ans.

Avec leur père, Alaa et Gamal Moubarak avaient été condamnés en mai 2015 à trois ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics alloués à l'entretien des palais présidentiels.



Après la chute de Hosni Moubarak à la faveur du Printemps arabe, en 2011, plusieurs procédures judiciaires ont été déclenchées contre l'ancien chef de l'Etat et ses proches. Il a dirigé l'Egypte pendant 30 ans (1981-2011).