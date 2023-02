Arrestations arbitraires et violence sur Sonko : le MONCAP indexe la volonté de Macky de briguer un 3e mandat

Le Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP) dénonce et condamne, avec la plus "grande fermeté", les violences inouïes sur le Ousmane Sonko, les militants et les sympathisants de Pastef et sur la presse ainsi que les arrestations arbitraires.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le MONCAP exprime sa "solidarité et sa compassion" à toutes les victimes du "régime dictatorial et violent" du Président Macky Sall et exige la libération "immédiate et sans conditions des otages politiques".



Selon ces proches de Sonko, "ces dérives sécuritaires sont la conséquence directe des discours violents que le Président Macky Sall et ses thuriféraires tiennent depuis des mois pour tenter d'intimider et d'imposer au peuple sénégalais une candidature illégale pour un troisième mandat".



Pour mettre un frein à ces "dérives dictatoriales", le MONCAP appelle les patriotes de tous bords à se dresser comme un seul homme pour "résister à l'oppression qui n'a déjà que trop duré".