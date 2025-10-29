Arrestations de MNF et de Babacar Fall : les défenseurs des libertés dénoncent des actes « illégales»

Les arrestations de la directrice générale de la 7 TV, Maïmouna Ndour Faye et du journaliste de la RFM, Babacar Fall, ont suscité indignation au sein de la société civile. Les défenseurs des droits humains et des libertés sont montés au créneau, dénonçant une régression « démocratique et exigeant la libération immédiate » des deux professionnels des médias.
Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, a exprimé la « vive préoccupation » des organisations de défense des droits humains suite à ces interpellations de journalistes après avoir diffusé des interviews d’une personne recherchée par la justice. « Nous demandons leur libération immédiate. L'État du Sénégal doit respecter ses obligations internationales en matière de liberté de la presse et privilégier l'autorégulation pour combattre les dérives », a lancé M. Gassama sur sa page Facebook. Le défenseur des droits de l’homme a également plaidé pour un renforcement des pouvoirs et des moyens du CORED (Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie) face à l'intervention de la force publique.
Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, a exprimé la « vive préoccupation » des organisations de défense des droits humains suite à ces interpellations de journalistes après avoir diffusé des interviews d’une personne recherchée par la justice. « Nous demandons leur libération immédiate. L'État du Sénégal doit respecter ses obligations internationales en matière de liberté de la presse et privilégier l'autorégulation pour combattre les dérives », a lancé M. Gassama sur sa page Facebook. Le défenseur des droits de l’homme a également plaidé pour un renforcement des pouvoirs et des moyens du CORED (Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie) face à l'intervention de la force publique.
Pour sa part, Alioune Tine, Fondateur Think tank Afrikajom Centre a condamné la méthode employée. « La journaliste Maïmouna Ndour Faye a été arrêtée manu militari dans les locaux de la 7 TV de façon brutale et son signal suspendu. Babacar Fall, journaliste à la RFM, a été arrêté aussi », a -t-il fustigé. Le membre de la société civile dénonce une « désapprobation totale face à ces attaques contre la presse et les arrestations arbitraires et illégales ». Il a même évoqué le précédent de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam qui avait coupé le signal de Walf et critiqué vivement le ministre de la Communication actuel, Alioune Sall, qui agit « au-dessus de la tête du CNRA, seul organe habilité à prendre une telle mesure ».
M. Tine s’est étonné que le ministre de la « rupture systémique », pourtant issu de la « diaspora et de la culture de la liberté », fasse preuve d'une telle autorité. Il a par ailleurs, souligné le paradoxe sénégalais. « Hier seulement, le ministre ouvrait les travaux du SIMA à Sorano avec toute la presse internationale. Dakar était capitale de la presse internationale qui est témoin privilégié d'attaques sur le territoire national ».
Rappelant l'héritage d'Amadou Mahtar Mbow en matière de démocratie et de liberté de la presse, Aliou Tine a lancé un appel direct aux dirigeants. « C'est ce grand petit pays que vous gouvernez, Diomaye et Sonko. Il faut le gouverner avec sagesse, avec sang-froid et sérénité. Il faut libérer immédiatement et sans condition Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Leur arrestation est illégale ».
M. Tine s’est étonné que le ministre de la « rupture systémique », pourtant issu de la « diaspora et de la culture de la liberté », fasse preuve d'une telle autorité. Il a par ailleurs, souligné le paradoxe sénégalais. « Hier seulement, le ministre ouvrait les travaux du SIMA à Sorano avec toute la presse internationale. Dakar était capitale de la presse internationale qui est témoin privilégié d'attaques sur le territoire national ».
Rappelant l'héritage d'Amadou Mahtar Mbow en matière de démocratie et de liberté de la presse, Aliou Tine a lancé un appel direct aux dirigeants. « C'est ce grand petit pays que vous gouvernez, Diomaye et Sonko. Il faut le gouverner avec sagesse, avec sang-froid et sérénité. Il faut libérer immédiatement et sans condition Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Leur arrestation est illégale ».
La journaliste Maimouna Ndour Faye arrêtée manu militari dans les locaux de la 7Tv de façon brutale et son signal suspendu. Babacar Fall journaliste à Rfm arrêté lui aussi. Nous exprimons notre désapprobation totale face à ces attaques contre la presse et les arrestations… pic.twitter.com/3v9rVX5Mgh
— Alioune Tine (@aliounetine16) October 29, 2025
Autres articles
-
Fièvre de la Vallée du Rift : 12 nouveaux cas, zéro décès enregistrés à la date du 28 octobre
-
Arrestations de MNF et de Babacar Fall : l'APR dénonce une "violation des libertés de presse et une atteinte flagrante à l'État de droit"
-
🔴DIRECT_ Affaire Madiambal: MNF et Babacar Fall arrêtés manu militari, SYNPICS et CDEPS s’indignent
-
🔴Direct_Arrestations Babacar Fall et Maïmouna : Suivez les réactions
-
UGB : la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) dénonce une crise du logement