Arrestations de MNF et de Babacar Fall : les défenseurs des libertés dénoncent des actes « illégales»

Pour sa part, Alioune Tine, Fondateur Think tank Afrikajom Centre a condamné la méthode employée. « La journaliste Maïmouna Ndour Faye a été arrêtée manu militari dans les locaux de la 7 TV de façon brutale et son signal suspendu. Babacar Fall, journaliste à la RFM, a été arrêté aussi », a -t-il fustigé. Le membre de la société civile dénonce une « désapprobation totale face à ces attaques contre la presse et les arrestations arbitraires et illégales ». Il a même évoqué le précédent de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam qui avait coupé le signal de Walf et critiqué vivement le ministre de la Communication actuel, Alioune Sall, qui agit « au-dessus de la tête du CNRA, seul organe habilité à prendre une telle mesure ».

M. Tine s’est étonné que le ministre de la « rupture systémique », pourtant issu de la « diaspora et de la culture de la liberté », fasse preuve d'une telle autorité. Il a par ailleurs, souligné le paradoxe sénégalais. « Hier seulement, le ministre ouvrait les travaux du SIMA à Sorano avec toute la presse internationale. Dakar était capitale de la presse internationale qui est témoin privilégié d'attaques sur le territoire national ».

Rappelant l'héritage d'Amadou Mahtar Mbow en matière de démocratie et de liberté de la presse, Aliou Tine a lancé un appel direct aux dirigeants. « C'est ce grand petit pays que vous gouvernez, Diomaye et Sonko. Il faut le gouverner avec sagesse, avec sang-froid et sérénité. Il faut libérer immédiatement et sans condition Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Leur arrestation est illégale ».