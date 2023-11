Arrestations et emprisonnements d'opposants au Sénégal: «la magistrature doit résister», affirme Amadou Ba de Pastef

Amadou Ba, membre de Pastef, a pris part ce mercredi à la conférence de presse tenue par des membres de l’opposition pour la libération de détenus politiques. « Nous sommes ici pour apporter notre soutien à tous les détenus politiques : Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Omar Diagne et Ousmane Sonko, actuellement ensemble à la prison de Cap Manuel. C’est désolant de constater avec quelle facilité les autorités emprisonnent les personnes. Nous sommes arrivés à un moment où le Sénégal est uniquement cité dans le domaine de l’émigration et des arrestations d’opposants, ce qui est triste », a-t-il déploré.



M. Ba a affirmé que « l’autorité judiciaire doit comprendre qu’on ne peut pas aisément envoyer des gens en prison sans raison valable. À l’approche d’une élection présidentielle, l’image de la justice politique est gravement altérée, car la magistrature suit des ordres dictés par le régime. La magistrature doit résister. La répression n’a plus de sens aujourd’hui ; les Sénégalais doivent briser ces chaînes et ne pas laisser un individu en fin de règne décider de leur avenir. On ne peut plus entretenir ce rapport de force dans le champ politique du Sénégal. »



Prenant la parole, Dame Mbodj a renforcé les dires d'Amadou Ba. « Je suis là aujourd’hui le cœur meurtri. Cheikh Omar Diagne est un proche, et lors de la conférence de presse en mars 2023, qui lui a valu son arrestation, nous étions ensemble, de même que Clédor Séne. Nous avons dénoncé les arrestations arbitraires lors de cette conférence de presse. Ce que je tiens à dire, c'est que Cheikh Omar a été arrêté parce qu'ils ont peur de lui, sachant que les Sénégalais l’écoutent et voteront pour lui aux élections. Les questions qu'il aborde dérangent les partisans du nouvel ordre mondial. Les associations des droits de l’homme doivent se pencher sur la détention de Cheikh Omar Diagne depuis 8 mois en prison pour des accusations fallacieuses », a-t-il fustigé.



Selon Dame Mbodj, sa place n’est pas en prison. « Macky Sall pense qu’en arrêtant les gens, il va museler la population. Pour Cheikh Omar Diagne, nous recherchons 500 000 parrains, car s’il ne gagne pas l’élection, il ira au second tour. En ce moment, les trois grands candidats de l’opposition sont détenus à la prison du Cap Manuel. Nous lançons un appel pour une solidarité envers ces personnes détenues dans les prisons », a déclaré M. Mbodj.