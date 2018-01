Arsenal : Wenger confirme le départ d’Alexis Sanchez

Depuis, que Philippe Coutinho a officiellement quitté Liverpool pour le FC Barcelone, le cas Alexis Sanchez est devenu le grand feuilleton de ce mercato. A six mois du terme d'un contrat qu'il n'a de toute évidence aucune envie de prolonger, Alexis Sanchez va quitter Arsenal. Restait à savoir si ce serait pour l'été prochain en tant que joueur libre ou si les Gunners consentiraient à se séparer de l'attaquant de 29 ans dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert.

Même Wenger se fait une raison…

Très clairement, la tendance est désormais à la seconde option. Alors qu'il se bornait jusqu'à présent à répéter que le Chilien n'était pas encore parti, même le manager du club londonien, Arsène Wenger, a reconnu ce dimanche que l'ancien Barcelonais se trouve sur le départ. Il faut dire que le joueur ne figurait pas dans le groupe d'Arsenal défait par Bournemouth (1-2) quelques heures plus tôt. «Cela aurait été difficile pour lui car il est en stand-by, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire jouer, il n'a pas refusé de jouer», a précisé le technicien français en conférence de presse d'après-match. «Alexis était apte à jouer mais c'est une période difficile pour lui, il a toujours été impliqué jusqu'à maintenant. Il pourrait partir aujourd'hui ou demain, ce sera décidé dans les prochaines 48 heures.»

Un départ oui, reste à savoir vers où…

Reste désormais à savoir qui sera l'heureux élu qui versera les 39 millions d'euros minimum que l'actuel 6e de Premier League réclame pour le Sud-Américain. Longtemps en pole dans ce dossier, Manchester City pourrait être grillé sur le fil par son voisin de Manchester United, ou même par Chelsea ou Liverpool, dont les noms ont surgi tout récemment. Une chose est sûre, tous les clubs cités ont largement les moyens de satisfaire les exigences des Gunners, même si pour l'heure City s'arrêterait à 22 M€, tandis que MU proposerait 28 M€ plus le milieu offensif Henrikh Mkhitaryan, dont le profil plaît à Wenger. Mais avec cette concurrence pour le Chilien, les enchères pourraient rapidement monter. Libre dans six mois, Sanchez aura de toute façon le dernier mot et il dispose de l'embarras du choix.

Source: Maxifoot



Depuis, que Philippe Coutinho a officiellement quitté Liverpool pour le FC Barcelone, le cas Alexis Sanchez est devenu le grand feuilleton de ce mercato. A six mois du terme d'un contrat qu'il n'a de toute évidence aucune envie de prolonger, Alexis Sanchez va quitter Arsenal. Restait à savoir si ce serait pour l'été prochain en tant que joueur libre ou si les Gunners consentiraient à se séparer de l'attaquant de 29 ans dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert.

Même Wenger se fait une raison…

Très clairement, la tendance est désormais à la seconde option. Alors qu'il se bornait jusqu'à présent à répéter que le Chilien n'était pas encore parti, même le manager du club londonien, Arsène Wenger, a reconnu ce dimanche que l'ancien Barcelonais se trouve sur le départ. Il faut dire que le joueur ne figurait pas dans le groupe d'Arsenal défait par Bournemouth (1-2) quelques heures plus tôt. «Cela aurait été difficile pour lui car il est en stand-by, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire jouer, il n'a pas refusé de jouer», a précisé le technicien français en conférence de presse d'après-match. «Alexis était apte à jouer mais c'est une période difficile pour lui, il a toujours été impliqué jusqu'à maintenant. Il pourrait partir aujourd'hui ou demain, ce sera décidé dans les prochaines 48 heures.»

Un départ oui, reste à savoir vers où…

Reste désormais à savoir qui sera l'heureux élu qui versera les 39 millions d'euros minimum que l'actuel 6e de Premier League réclame pour le Sud-Américain. Longtemps en pole dans ce dossier, Manchester City pourrait être grillé sur le fil par son voisin de Manchester United, ou même par Chelsea ou Liverpool, dont les noms ont surgi tout récemment. Une chose est sûre, tous les clubs cités ont largement les moyens de satisfaire les exigences des Gunners, même si pour l'heure City s'arrêterait à 22 M€, tandis que MU proposerait 28 M€ plus le milieu offensif Henrikh Mkhitaryan, dont le profil plaît à Wenger. Mais avec cette concurrence pour le Chilien, les enchères pourraient rapidement monter. Libre dans six mois, Sanchez aura de toute façon le dernier mot et il dispose de l'embarras du choix.

Source: Maxifoot