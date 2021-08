Arsenal vit la pire situation de son histoire selon Mikel Arteta

Après deux journées de Premier League, Arsenal et Mikel Arteta sont déjà plongés dans le doute. Les Gunners sont actuellement 19èmes du championnat anglais, après avoir concédé deux défaites 2-0 sur le terrain Brentford puis contre Chelsea à l'Emirates, perdant et ne marquant aucun but pour la première fois de leur histoire lors des deux premiers matchs. Très décevants et inoffensifs face au promu londonien, les Canonniers ont semblé impuissants face à la force collective des Blues, emmenés par un grand Romelu Lukaku notamment. Une situation alarmante qui a contraint le jeune technicien espagnol à employer des mots très forts.



«Je ne pense pas que le club, dans son histoire, ait été confronté à quelque chose comme ça. Nous devons relever le défi. Le championnat n'est pas décidé en août, le classement non plus. La pire chose que vous puissiez faire est de jeter l'éponge. Nous n'allons certainement pas le faire. Vous devez comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous manque neuf joueurs (entre blessures et Covid-19, NDLR) et c'est difficile. Ce ne sont pas seulement neuf joueurs - ce sont de gros, gros joueurs», a ainsi expliqué Mikel Arteta au micro de la BBC Sport dimanche, ajoutant qu'Arsenal traversait selon lui «une situation difficile et sans précédent».