Assainissement secteur de la boulangerie: une vaste opération coup de poing menée à partir de ce jeudi

La Direction du Commerce intérieur va lancer une vaste opération coup de poing contre la distribution anarchique du pain à partir de ce jeudi 17 septembre 2020, dans le département de Dakar. Son nouveau directeur Oumar Diallo et son équipe veulent ainsi assainir le secteur de la boulangerie et mettre de l’ordre dans la distribution du pain.



« Nous avons décidé, au niveau de la Direction commerciale intérieure, de mener une vaste opération d’assainissement dans le secteur de la boulangerie. Aussi bien du point de vue de la livraison, de la qualité du pain, que du point de vue de la distribution même de ce pain-là », a expliqué le nouveau directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo.



Cette opération se fera à deux niveaux, a-t-il fait savoir. « Le premier niveau, c’est de voir la conformité de toutes les boulangeries qui fabriquent et qui livrent le pain aux consommateurs. Le deuxième niveau, c’est de voir le mode de livraison de ce pain-là et la distribution notamment dans les boutiques ».



Donc, a précisé M. Diallo, « il s’agira, dès l’instant que nous avons interdit et n’avons pas autorisé de vente de pain dans les boutiques de retirer systématiquement, tout ce qui est pain et kiosques non-conformes ».



En plus de cela, toutes les boulangeries qui ne sont pas en règle et qui ne sont pas satisfaites au régime de la déclaration telle qu’exigée par les dispositions du décret sur la boulangerie, ces boulangeries-là feront l’objet de fermeture, a-t-il informé. Non sans souligner qu’ils « seront très, très fermes par rapport à ces mesures ».



Les autres actions qui seront menées ce jour, sont « de retirer du circuit de distribution, tous les modes de distributions illégaux qui sont sur le terrain actuellement notamment les « Pousse-pousse », les motos Jakarta, les vélos et autres. Ils seront tous mis dans les fourrières municipales des communes de Dakar », a conclu M. Diallo.