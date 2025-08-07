Assane Diouf libre : son avocat Me Barro compte interjeter appel pour un acquittement

La première Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar a rendu son verdict ce jeudi, dans l’affaire Assane Diouf. ce dernier a été relaxé du chef d''accusation d'« offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République ». En revanche, il a été reconnu coupable de « diffusion de fausses nouvelles et de discours contraires aux bonnes mœurs ». Le Tribunal l'a, par la suite, condamné à quatre mois de prison ferme.



Contacté par Pressafrik, son avocat Me Barro qui a salué la décision, a annoncé son intention de faire appel. Il souhaite que son client soit acquitté des deux chefs d’accusation. « Il est libre, car il a déjà purgé les quatre mois requis, voire six mois et plus. C'est le plus important », a-t-il déclaré.



Avant d'ajouter : « Nous allons voir comment faire appel, car nous estimons que même les autres chefs d'accusation devraient être écartés purement et simplement, au profit d'un renvoi des fins de la poursuite ou d'une relaxe pure et simple. Nous faisons appel par principe, car Assane Diouf a toujours clamé son innocence ».



L’avocat a rappelé que dans la vidéo en cause, son client « parle sans nommer personne, ni le chef de l’État ni le Premier ministre ». Il a souligné qu'un "Premier ministre n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un président de la République".



Me Barro a, par ailleurs, précisé qu’il compte saisir les juridictions supérieures concernant les deux autres chefs d’accusation retenus contre son client. « Évidemment, si on fait appel, la cour d’appel statuera et, en dernier ressort, la Cour suprême si nécessaire », a-t-il expliqué. Il a tenu à féliciter le tribunal, qui, selon lui, « dans sa sagesse, a réussi à mettre fin à une détention arbitraire, voire illégale ».



Pour rappel, lors de l’audience du 16 juillet 2025, le procureur de la République avait requis une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme. A noter qu'Assane Diouf va rentrer chez lui, car ayant déjà purgé sa peine.