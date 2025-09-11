Assassinat de Charlie Kirk: les autorités américaines disent avoir retrouvé l'arme du crime

Le FBI demande aux Américains de l’aider à identifier l'homme qui apparaît sur les images qu'il diffuse, un individu qui n’est pas désigné comme suspect de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk qui s'est déroulé mercredi 10 septembre dans l'Utah. À ce stade, les policiers parlent simplement d’une personne qui « présente un intérêt pour l’enquête ». Il s'agit d'un homme blanc, plutôt jeune, qui porte une casquette, des lunettes de soleil, un jean et un tee-shirt sombre sur lequel on semble distinguer un drapeau américain.



La police avait déclaré un peu plus tôt qu’elle était en possession de vidéos d’un individu qu’elle cherchait à identifier et que si elle n’y parvenait pas, elle ferait appel à la population. Le FBI détient aussi un fusil à longue portée considéré comme l’arme du crime qui a été découvert dans une zone boisée près du campus de l’Université. Des empreintes de paume, d’avant-bras et de semelle sont en cours d’analyse.



Dernier élément important rapporté par le Wall Street Journal : les cartouches retrouvées sur les lieux de l'assassinat de Charlie Kirk auraient été gravées avec des inscriptions anti-fascistes et des formules de soutien à la communauté transgenre, information que le FBI n'a pas encore officiellement confirmée. Le FBI se contente de dire pour l'instant qu'il étudie toutes les pistes à sa disposition. La police a annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars pour toute information en lien avec l'enquête.



Dans cette affaire, deux personnes ont été interpellées avant d'être relâchées, selon les autorités. « Notre enquête se poursuit », avait indiqué le patron du FBI Kash Patel.



La plus haute distinction civile américaine remise à titre posthume

À l’occasion des commémorations du 11-Septembre, anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan aux États-Unis, Donald Trump et certains de ses ministres ont rendu un hommage appuyé à l'influenceur.



Le porte-drapeau de la jeunesse trumpiste était un « géant de sa génération » et un « champion de la liberté », a notamment déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie au Pentagone, l'un des lieux frappés par les attaques menées il y a 24 ans contre les États-Unis. Le président américain a aussi annoncé qu'il remettrait « bientôt » à titre posthume à Charlie Kirk la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la Liberté.



« La vie, l'exemple et même la mort de Charlie Kirk, un fidèle du Christ et un patriote américain, me donnent de l'espoir », a affirmé pour sa part le ministre de la Défense, Pete Hegseth, pendant la cérémonie au Pentagone. Attendu initialement à New York, le vice-président J.D. Vance a décidé d'annuler son voyage pour se rendre dans l'Utah auprès de la famille endeuillée du jeune influenceur.