Assassinat de la coiffeuse Aminata Tall en Suisse : la présumée meurtrière passe aux aveux

La célèbre coiffeuse sénégalaise Aminata Tall, âgée de 60 ans, tuée lundi soir dans son appartement situé au quartier Albisrieden (Ouest de Zurich en Suisse), a connu un nouveau développement. La présumée meurtrière, Aïssatou Diao, une femme de 50 ans sans emploi qu’elle a hébergé, a reconnu les faits après son arrestation par la police suisse.



Le drame s’est produit au domicile d’Aminata Tall. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime a été poignardée à plusieurs reprises par Aïssatou Diao, une femme qu’elle a récemment accueillie chez elle par compassion, a apporté le journal Libération dans sa parution de ce jeudi.



Qui souligne Aïssatou Diao a traversé une période difficile après avoir été répudiée par son mari suisse. Sans abri, elle est accueillie par Aminata Tall, qui lui a généreusement offert une chambre dans son appartement.



Le soir du drame, une altercation a éclaté entre les deux femmes; et après, Aminata Tall a demandé à son invitée de quitter les lieux pour des raisons non inconnues. Au cours de la dispute, Aïssatou Diao s'est emparée d’un objet pointu avant d’en asséner plusieurs coups à la coiffeuse, qui est morte sur le coup.



Alertés par des voisins ayant entendu des cris, les policiers se sont rapidement rendus sur place. Mais à leur arrivée, il était déjà trop tard, Aminata Tall gisait sans vie.



Les autorités suisses ont confirmé que la mise en cause est passée aux aveux, reconnaissant avoir porté les coups fatals à la sexagénaire. Cette confession a conduit le ministère public à demander son placement en détention préventive en tant que « suspecte urgente », conformément à la législation en vigueur en Suisse, a conclu la même source.