Assemblée-Bara Dolly tacle sévèrement Ismaëla Madior Fall : «Vous pensez que c’est vous la Constitution»

«J’ai remarqué une chose qui me fait honte. Depuis que vous êtes nommés ministre de la Justice, vous pensez que c’est vous la Constitution. Vous ne parlez plus de la Constitution mais vous pensez que vos pensées sont la Constitution. Je pense que tout le monde doit prier pour vous pour que vous retrouviez vos esprits, et vous retourniez enseigner. Il y a vos collègues qui sont toujours là. Vous n’avez pas plus de diplômes qu’eux et vous n’êtes pas plus intelligents qu’eux», a déclaré le député de l'opposition Bara Dolly.



Il est d’avis que 2019 n’est pas encore loin , et le jour où le ministre retournera enseigner, il ne pourra pas rendre compte ni s’expliquer devant les étudiants.



Le député de l'opposition a qualifié le président Moustapha Niasse de «président dictateur», le ministre de la Justice, de « ministre de l’injustice ».