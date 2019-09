Assemblée Générale des femmes du Parti démocratique sénégalais ce dimanche

Les femmes du Parti démocratique sénégalais (PDS), sous la houlette de la Secrétaire Générale Nationale Adjointe Woré Sarr convient toutes les femmes et celles des mouvements de soutien ainsi que les sympathisantes à prendre part activement à l’assemblée générale, prévue ce dimanche 08 septembre 2019 à partir de 16 heures à la permanence nationale, Oumar Lamine Badji sise la VDN de Dakar.





Les thèmes à l’ordre du jour tournent autour de leur engagement et leur fidélité au frère SGN Abdoulaye Wade et leur soutien indéfectible au frère candidat Karim Meissa Wade, renseigne le communiqué transmis à PressAfrik.