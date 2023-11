Assemblée : Le projet de budget du Ministère de la Justice est arrêté à plus de 92 milliards de FCFA

Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux, ministre de la Justice est passée devant les députés, ce dimanche 26 novembre. Ce, pour le vote du budget 2024 de son département arrêté à la somme de 92. 161. 262. 422 de FCFA en crédits de paiement et 93. 421. 262. 422 de FCFA en autorisations d’engagement.



Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Coordination et Gestion administrative pour l’exercice 2024, les crédits attribués à ce programme sont arrêtés à 40. 686. 670. 832 de FCFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Pour ce qui est du programme Justice judiciaire, pour l’exercice 2024, les crédits dudit programme sont fixés à 23. 511. 757. 051 de FCFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Le Programme d’Éducation surveillée et Protection judiciaire de l’Enfant pour l’exercice 2024, les crédits de ce programme sont arrêtés à 4.603. 840. 798 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le quatrième programme concerne l’Administration pénitentiaire. Pour l’exercice 2024, les crédits de ce programme sont évalués à 23. 252. 593. 803 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 21. 992. 593. 803 de FCFA en crédits de paiement (CP).



Le programme 5 avec la bonne gouvernance et Droits humains sont estimés à 1. 366. 399. 938 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Le programme 6 concerne les Compte de commerce Administration pénitentiaire. Pour l’exercice 2024, ledit compte est arrêté à 200. 000. 000 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).