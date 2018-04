Assemblée générale de la FSF de samedi : Le système de relégation sera à l’ordre du jour

Après, la décision du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football faisant reléguer en division inférieure trois équipes de Ligue 1 en Ligue 2, trois équipes de Ligue 2 en National 1 et cinq équipes de la nationale 1 en nationale 2, une assemblée générale est prévu ce samedi pour adopter ou non cette décision.



L’enjeu dans cette AG, c’est pour les présidents de clubs mal classés de casser la décision du comité exécutif. « l'AG est souveraine et il y a bel et bien possibilité de casser cette mesure », a indiqué un président de club.



« Aucune Ligue régionale n’a intégré (la décision du comité exécutif) dans le règlement pour se doter d’un nouveau règlement pour les différents clubs. C’est pourquoi, jusqu’à présent, on joue avec l’ancien règlement », a-t-il ajouté



Source : Stades