Assemblée nationale: Aymerou Gningue invite Sonko a apporter les preuves du détournement lundi

Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar , Aymerou Gningue a invité Ousmane Sonko , a apporté les preuves qu'il dit détenir sur l'affaire du présumé détournement de 94 milliards F CFA, à la commission d'enquête, qui sera installée lundi à l'Assemblée nationale.



"Je crois que M. Sonko qui est un député et un représentant qualifié de la Nation sénégalaise, à partir du moment où il détient des preuves probantes, il peut les apporter à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, car les faits sont extrêmement graves", a dit M. Gningue .



Il a qualifié de "faux", les déclaratiions selon lesquelles, les commissions d'enquête n'ont pas jusque-là élucider des affaires et qu'elles ont pour objectif d'étoffer ce genre d'affaires. "La commission sera mise en place, la personne ( Sonko ) va se présenter et donner les preuves", précise-t-il à la Rfm .