Assemblée nationale : Le Premier ministre bientôt face aux députés pour les questions au gouvernement

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé la prochaine comparution du Premier ministre et de son gouvernement devant les députés pour l’exercice des questions au gouvernement.



« Je tiens à informer que nous travaillons activement sur le prochain passage du premier ministre et de son gouvernement qui se sont soumettrons à l’exercice des questions au gouvernement », a-t-il déclaré ce mardi 11 février lors du vote des deux projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance.



Cette séance, qui s’inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire, permettra aux députés d’interpeller l’exécutif sur les grandes orientations politiques et les préoccupations des citoyens.



Pour rappel, la député Guy Marius Sagna avait adressé le 27 janvier dernier plus d’une vingtaine de questions au gouvernement d’Ousmane Sonko. Parmi les sujets évoqués, figurent le renouvellement du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), les prêts DMC, non encore positionnés mais dont le remboursement a débuté il y a trois mois dans le département de Ziguinchor, le recrutement de 2 000 enseignants, l’absence de diplômes remis aux étudiants de l’ISEG depuis 2019, ainsi que la sécurisation des amendes payées par les boutiquiers, pour ne citer que ces exemples.