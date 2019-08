Assemblée nationale: Sonko, Aissata Tall Sall, Pape Diop, Guirassy, sur la liste des plus grands absentéistes

Cinq leaders de partis politiques figurent sur la liste des plus grands absentéistes de l’Assemblée nationale du Sénégal. Il s’agit de l’opposant Ousmane Sonko, Aissata Tall Sall, Pape Diop, Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et s’y Farba Ngom, responsable influent de la majorité présidentielle.



Selon le journal « L’Observateur », le leader de Bokk Guis Guis, Pape Diop a battu le record d’absentéisme chez les députés de la 13e législature. Elu sous la bannière de la coalition gagnantes « Wattu Sénégal », l’ancien président du Sénat, s’est absenté durant toute la session 2018-2019.



Le chef des Patriotes, Ousmane Sonko, s’est présenté trois fois durant la session écoulée, selon la même source, dans son édition de ce vendredi 30 août 2019. L’avocate Aissata Tall Sall n’est pas non plus assidue, car ayant manqué beaucoup de travaux au sein de l’hémicycle.



Abdoulaye Baldé, président de l’Union des centristes du Sénégal a assisté à deux ou trois séances dans l’année. Quant à Moustapha Guirassy, il est venu deux fois durant cette session.



Le mauvais élève de la majorité présidentielle c’est Farba Ngom. Député-maire de Agnams dans le nord du Sénégal, il est l’un des rares membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) à cumuler les absences. Il assiste rarement aux séances plénières ou aux réunions de commissions.