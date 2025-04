Assemblée nationale : Sonko révèle une économie de 60 milliards FCFA grâce à la renégociation des marchés publics

Des surfacturations détectées dans les secteurs de l'éducation

Une nouvelle approche pour l'exploitation du phosphate de Matam

Lors de sa séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que la renégociation des marchés publics a permis à l'État sénégalais de récupérer plus de 60 milliards FCFA. Une révélation qui s'inscrit dans la politique de son gouvernement visant à "réaffirmer la souveraineté sur nos ressources naturelles", tout en rappelant que cette souveraineté "a un prix".M. Sonko a précisé que ces économies concernent principalement des contrats signés sous l'ancien régime, marqués par des surfacturations : "Certains marchés affichaient des surcoûts de 20 milliards par-ci, 10 milliards par-là. Face aux preuves apportées par le gouvernement, les entreprises concernées ont reconnu ces dépassements et accepté de réorienter les surplus."Le Premier ministre a, toutefois, souligné que ces renégociations ne portent pour l'instant que sur les marchés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, laissant entrevoir un potentiel d'économies bien plus important : "Nous n'avons pas encore abordé les marchés des ressources naturelles. Imaginez les milliards qui ont pu être gaspillés."Concernant les ressources naturelles, Sonko a annoncé un changement de stratégie pour le phosphate de Matam : "Contrairement à l'ancien régime, nous allons privilégier la transformation locale. Nous exploiterons nous-mêmes cette ressource avec nos propres unités industrielles, n'exportant que l'excédent. C'est notre nouveau modèle économique."Le chef du gouvernement a reconnu que le Sénégal fait face à d'importants besoins de financement (estimés à 1 195 milliards FCFA pour 2025), hérités de la situation critique laissée par l'ancienne administration. Cependant, il a rassuré sur une diminution progressive de ces besoins : "Ces montants seront dégressifs : 498 milliards l'année suivante, puis 155 milliards d'ici 2029. Il s'agit de compléments aux recettes déjà collectées."En conclusion, Sonko a appelé les Sénégalais à "faire des efforts pendant deux ans", le temps de stabiliser la situation pour un "nouveau départ". Il a également mis en garde contre les pratiques du passé : "Tirons les leçons de l'empressement et du voyeurisme qui ont conduit certains à maquiller les chiffres".