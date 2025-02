Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall propose l’abrogation de la loi d’amnistie

Le leader de la coalition Senegaal Kese, Thierno Alassane Sall (TAS), a annoncé, ce lundi 17 février 2025, sa décision de déposer une proposition de loi visant à abroger la loi d’amnistie relative aux événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Cette annonce a été faite par TAS sur l’un de ses réseaux sociaux, précisant que la proposition serait déposée à l'Assemblée nationale ce mardi à 16 heures.



Dans son message, Thierno Alassane Sall a souligné l’importance de cette démarche pour la nation sénégalaise. Selon lui, les atrocités commises ces dernières années ne doivent pas rester impunies.

L'ancien ministre a affirmé que ces actes font partie des crimes graves, qu'il est impératif de juger, afin de faire triompher la justice. "Une nation ne progresse que dans la Vérité et la Justice", a-t-il ajouté, soulignant son engagement pour un Sénégal où la responsabilité et la vérité prévalent.