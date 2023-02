Assemblée nationale: des députés de YAW s'en prennent au président Amadou Mame Diop

Des députés de la coalition Yewwi Askan Wi se sont rassemblés ce jeudi matin à l'Assemblée nationale. Ils dénoncent une assemblée « croupion mise en léthargie et qui ne sert qu'à liquider et emprisonner des députés et non à parler des préoccupations du peuple ». Guy Marius Sagna et ses camarades n'ont pas manqué de dénoncer la "dictature" de Macky Sall. Regarder….

Salif SAKHANOKHO

