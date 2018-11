Assemblée nationale: hausse de plus de 2 milliards F CFA du budget du ministère de l’Intérieur

Le budget du ministère de l’Intérieur a été arrêté à la somme de 125.118.917.622 en 2019 contre 122.785.731.360 F CFA en 2018, soit une hausse de 2.333.186.262 F CFA en valeur absolue et 1,9 % en valeur relative.



Ce fonds est réparti comme suit : les dépenses de personnel se chiffrent à 55.369.429.200 en 2019, contre 46.325.921.360 F CFA. Pour les dépenses de fonctionnement, elles sont évaluées à plus de 17 milliards en 2019, contre plus de 13 milliards en 2018.



Les dépenses de transfert sont fixées à plus de 16 milliards en 2019 contre plus de 14 milliards en 2018. Et en 2019, les dépenses en capital ont connu une baisse, passant de 14, 18 milliards F cfa en 2019 contre 14,26 en 2018.



Pour les transferts en capital, les dépenses ont aussi baissées. Elles ont passées de 21, 6 milliards Fcfa en 2019 contre 34,1 milliards en 2018, soit une baisse de 12,4 milliards. En 2018, les comptes spéciaux du trésor n’ont pas subi de variation. Ils sont maintenus à 200.000.000 Fcfa.