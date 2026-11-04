Arrivée de pirogues depuis le Sénégal : profil et nationalités des migrants débarqués à El Hierro dans la nuit du mardi au mercredi

Le quai de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, subit une pression migratoire soutenue avec l'arrivée de 377 migrants originaires de Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, de Guinée-Conakry et de Gambie entre mardi soir et mercredi matin.



Transportées à bord de quatre pirogues ayant appareillé depuis le littoral sénégalais, ces 377 personnes regroupent 337 hommes adultes, 21 femmes et 19 mineurs. Selon les données relayées par les médias espagnole, l'état de santé général de ce convoi ouest-africain est satisfaisant : « Aucun des rescapés n'a eu besoin d'être transporté dans un établissement médical ».



La séquence d'arrivées s'est déroulée en un peu plus de dix heures, dévoilant la diversité nationale des occupants. Vers 23 h 30, une première pirogue partie une semaine plus tôt de Kafountine a touché terre avec 111 passagers ressortissants de Guinée-Bissau, de Gambie, du Mali, du Sénégal et de Guinée-Conakry (dont 9 femmes et 3 enfants). À 1 h 40 du matin, un second bateau en provenance de M'bour a accosté après cinq jours de mer avec 125 personnes (110 hommes, 4 femmes et 11 enfants) issues de Guinée-Bissau, du Sénégal et de Guinée-Conakry.



La matinée a vu l'arrivée à 9 h 05 d'une troisième pirogue partie de Saint-Louis avec 115 migrants exclusivement sénégalais et maliens (dont 8 femmes et 5 mineurs), suivie à 9 h 35 d'une quatrième embarcation issue du même port avec 26 hommes adultes de nationalités sénégalaise et gambienne.



Ces quatre pirogues regroupant des citoyens de cinq pays d'Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans une vague plus large. Au total, six bateaux transportant 557 personnes sont arrivés à El Hierro en provenance du Sénégal entre mardi soir et mercredi matin », d'après une dépêche de l'agence EFE, après des traversées périlleuses de cinq à sept jours depuis les côtes de Kafountine, M'bour et Saint-Louis.